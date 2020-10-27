Турнир ACA 113 пройдёт в Москве без зрителей

Турнир ACA 113, запланированный на 6 ноября в Москве на «ВТБ Арена», пройдёт без зрителей. Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко.

«В целях профилактики распространения COVID-19 мы решили провести московский турнир АСА 113 без зрителей, в телевизионном формате. Трансляция будет доступна в нашем мобильном приложении и на сайте в формате PPV», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.



Главным боем станет долгожданное противостояние в полулёгком весе между первым номером рейтинга лиги Магомедрасулом Хасбулаевым и бразильским чемпионом — Филипе Фроесом. На кону пояс чемпиона ACA, которым обладает бразилец.

«Фродо» Хасбулаев является учеником Абдулманапа Нурмагомедова и родственником Хабиба Нурмагомедова. Рекорд Хасбулаева — 32 победы при 8 поражениях. «Фродо» занимает первую строчку рейтинга ACA в полулёгком весе. Фелипе Фроес проведёт первую защиту пояса, отобрав его на ACA 110 у Салмана Жамалдаева, имеет в активе 18 побед при 4 поражениях.