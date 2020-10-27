Умар Кремлёв выдвинул свою кандидатуру на пост президента АИБА

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объявил, что будет участвовать в выборах президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Выборы состоятся в середине декабря.
По словам Кремлёва, он намерен вывести организацию из финансового кризиса.
«Я сделаю так, что АИБА больше не будет обременена долгами. Бокс — один из самых популярных видов спорта в мире, и многие компании интересуются тем, чтобы стать спонсорами. Телеправа на мероприятия АИБА очень привлекательны в глазах вещателей.
За один-два года АИБА привлечёт $ 50 миллионов от спонсоров. Все эти деньги пойдут на развитие АИБА», — приводит слова Кремлёва издание Inside the Games.
В настоящее время исполняющим обязанности президента АИБА является марокканец Мохаммед Мустасан.
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