Хабиб объявил, что поднялся на первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от веса

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что отныне именно он занимает первое место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с обновлённой версией рейтинга.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

На официальном сайте UFC новая версия рейтинга в настоящий момент недоступна. В предыдущей версии рейтинга Нурмагомедов занимает второе место, уступая Джону Джонсу.