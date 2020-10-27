Хабиб Нурмагомедов: следующие мои бои были бы уже за очень большие деньги

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что получил бы ещё больше денег за 30-й бой, если бы не ушёл из спорта после победы над Джастином Гэтжи в минувшие выходные. Напомним, гонорар Нурмагомедова за поединок с Гэтжи составил около $ 3 млн.
«Кто-то хочет, чтобы я продолжил выступать. Кто-то поддержал моё решение. Дана [президент UFC Дана Уайт], конечно, хочет, чтобы я продолжил драться, потому что это приносит прибыль. Следующие мои бои были бы уже за очень большие деньги. Но я принял решение и его не поменяю, так как считаю, что это самое подходящее время уйти.
Не каждый может уйти на пике. Такого практически не было. Но я знаю, что рано или поздно мне пришлось бы это сделать. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим.
Сегодня UFC поставили меня на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Миссия выполнена», — приводит слова Нурмагомедова РИА «Дагестан».
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