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Петтис поддержал Джона Джонса, назвав его величайшим в истории

Петтис поддержал Джона Джонса, назвав его величайшим в истории
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис отреагировал на видеообращение бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса, который недоволен позицией промоушена и болельщиков, считающих чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории.

Под видео, которое разместили на своей странице в ESPN MMA в «Инстаграме», Петтис оставил короткий комментарий следующего содержания.

«Джон Джонс — величайший в истории».

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт в своём посте в «Инстаграме» назвал россиянина величайшим в истории. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в социальной сети.

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