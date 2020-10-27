Петтис поддержал Джона Джонса, назвав его величайшим в истории

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис отреагировал на видеообращение бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса, который недоволен позицией промоушена и болельщиков, считающих чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории.

Под видео, которое разместили на своей странице в ESPN MMA в «Инстаграме», Петтис оставил короткий комментарий следующего содержания.

«Джон Джонс — величайший в истории».

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт в своём посте в «Инстаграме» назвал россиянина величайшим в истории. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в социальной сети.