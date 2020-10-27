Кадыров подарил С. Нурмагомедову «Мерседес-Бенц»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Саиду Нурмагомедову элитный автомобиль «Мерседес-Бенц». Об этом рассказал спортсмен на своей странице в «Инстаграме». Политик решил поощрить Нурмагомедова за эффектную победу на турнире UFC Fight Night 180, на котором Саид нокаутировал Марка Штригла за 51 секунду.

«В честь моей последней победы в UFC по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова преподнёс мне вот такой подарок!

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Хочу поблагодарить старшего брата Рамзана Кадырова за постоянную поддержку спортсменов! Это касается и условий тренировок, мотивации и настроя на победу. В бойцовском клубе „Ахмат“ тренируются бойцы разных национальностей, и Рамзан Кадыров всегда уделяет внимание и поддерживает каждого. Ахмат — Сила!» — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице Саида Нурмагомедова в «Инстаграме».