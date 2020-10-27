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Три российских тяжеловеса улучшили позиции в рейтинге UFC

Три российских тяжеловеса улучшили позиции в рейтинге UFC
Бокс/ММА / UFC 0

27 октября пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги Pound-for-Pound и в весовых категориях. Как сообщалось ранее, чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Но кроме этого серьёзные изменения произошли в рейтинге тяжёлого дивизиона. Так, Александр Волков, победивший 24 октября Уолта Харриса, поднялся на одну позицию. Теперь он занимает шестое место.

Ещё один россиянин Шамиль Абдурахимов поднялся на восьмое место. Поражение Уолта Харриса отразилось на позиции Алексея Олейника, который также поднялся в рейтинге и теперь замыкает топ-10.

Отметим, что Магомед Анкалаев после победы над Ионом Куцелабой остался на 11-м месте.

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