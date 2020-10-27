«У меня челюсть отпала». Тренер Хабиба рассказал, как отреагировал на его уход из спорта
Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что заявление бойца о завершении карьеры застало его врасплох. По его словам, в тот момент у него «отпала челюсть».
«Узнал о решении, когда он произносил речь. У меня отпала челюсть от удивления. Подумал что-то вроде чёрт, этот парень лучше всех делает покер-фэйс. Всё это просто шокировало. Подумал: «О, план отца, здорово». Но в конце концов сработал план матери. Она не хотела, чтобы он дрался без присмотра отца. Он так и сделал. Знаете, это вызывает уважение», — приводит слова Мендеса BJ Penn.
Напомним, 24 октября после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
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