Джоджуа отстранена от боёв на 180 дней

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. По его завершении медицинский персонал лиги определил, на сколько дней от боёв должны быть отстранены участники шоу.

Наиболее длительное отстранение получили Джаред Каннонье, Лиана Джоджуа и Натаниэль Вуд — на 180 дней, сообщает BJ Penn.

При этом у Джоджуа прописано 45 дней полного отдыха. К контактным тренировкам можно будет приступить через 60 дней. Решение о сроках отстранения может быть пересмотрено, но, опять-таки, не ранее чем через 60 дней.

Напомним, на турнире UFC 254 Джоджуа встретилась с Мирандой Маверик. Уже в первом раунде американка нанесла Лиане серьёзную, открытую травму носа. Рефери остановил схватку в перерыве. Впоследствии представительнице клуба «Ахмат» были наложены швы.