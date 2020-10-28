Эксперт: если бы моя жизнь зависела от победителя боя, поставил бы на Хабиба
Обозреватель ESPN, известный эксперт Бретт Окамото признался, что считает Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории. При этом он дал этому весьма любопытное объяснение.
«Убеждён, что Хабиб — величайший в истории. Я пришёл к этому, отталкиваясь от простой мысли. Если бы моя жизнь зависела от победителя боя, я бы поставил на Хабиба. В ту субботу он бы победил Гэтжи в десяти случаях из десяти. Этот парень был непобедим», — приводятся слова Окамото на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, в минувшую субботу, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера он уже во втором раунде победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин объявил об уходе из спорта.
- 28 октября 2020
-
01:15
-
00:29
- 27 октября 2020
-
23:27
-
22:55
-
21:36
-
20:32
-
19:14
-
19:03
-
18:44
-
18:37
-
17:40
-
16:51
-
16:38
-
15:44
-
15:31
-
15:29
-
15:11
-
14:29
-
14:18
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
12:48
-
12:18
-
12:14
-
11:23
-
11:10
-
10:58
-
10:30
-
10:14
-
09:43
-
09:16
-
08:51
-
07:30
-
03:40
Партнерский контент