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Эксперт: если бы моя жизнь зависела от победителя боя, поставил бы на Хабиба

Эксперт: если бы моя жизнь зависела от победителя боя, поставил бы на Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Обозреватель ESPN, известный эксперт Бретт Окамото признался, что считает Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории. При этом он дал этому весьма любопытное объяснение.

«Убеждён, что Хабиб — величайший в истории. Я пришёл к этому, отталкиваясь от простой мысли. Если бы моя жизнь зависела от победителя боя, я бы поставил на Хабиба. В ту субботу он бы победил Гэтжи в десяти случаях из десяти. Этот парень был непобедим», — приводятся слова Окамото на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в минувшую субботу, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера он уже во втором раунде победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин объявил об уходе из спорта.

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