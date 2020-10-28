Джонс выразил недоумение по поводу лидерства Хабиба в рейтинге Pound-for-Pound

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал лидерство россиянина Хабиба Нурмагомедова в сводном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound. В обновлённом рейтинге сам Джонс опустился на вторую позицию.
«Это чушь №1. Он стал чемпионом благодаря победе над Элом Яквинтой единогласным решением судей, которого в последнюю минуту выбрали заменой. Конор Макгрегор — единственный соперник Хабиба, которого знала публика. И это катапультировало Хабиба к званию величайшего в истории. Смешно — написал Джонс в своём «твиттере».
Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт в своём посте в «Инстаграме» назвал россиянина величайшим в истории. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в социальной сети.
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