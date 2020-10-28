Пётр Ян поднялся на девятое место в сводном рейтинге лучших бойцов UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян занял девятое место в сводном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound.
Ранее Пётр Ян занимал десятое место.
Лидером в обновлённом рейтинге является ещё один представитель России Хабиб Нурмагомедов, на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры.
Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения. В следующем бою Ян встретится с американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом. Их поединок состоится 12 декабря на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.
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