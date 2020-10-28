Тим Цзю опубликовал постер к бою с Бовином Морганом

25-летний австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, опубликовал в «Инстаграме» постер к бою с обладателем пояса второстепенной организации WBU новозеландцем Бовином Морганом.
Бой состоится 16 декабря и пройдёт на стадионе «Бэнквэст» в Парраматте (Австралия).
Публикация доступна в «инстаграме» Тима Цзю.
Напомним, в августе 2020 года Тим Цзю победил соотечественника Джеффа Хорна в рамках вечера бокса в Таунсвилле (Австралия). Бой был остановлен в девятом раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок. В том поединке Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
25-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 16 побед (в том числе 11 нокаутом) в 16 поединках. У Моргана 21 победа и одно поражение.
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