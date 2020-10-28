Пейдж Ванзант отказалась отправлять интимные фото пользователям, заплатившим ей за это

Американская спортсменка смешанных единоборств Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, рассказала, что шокирована поведением фанатов, которые готовы были приобрести её интимные фотографии на специальном сервисе.

«От фанатов я получила порядка 200 вопросов, и около 20 из них были типа «Эй, а почему бы тебе не сделать OnlyFans?». По сути, я сразу ответила, что не собираюсь переходить на площадку OnlyFans, но если вы действительно хотите отправлять мне деньги и цените то, что я публикую в «Инстаграме», то можете сделать это на другом подобном сервисе.



Я подумала: «Давайте, пришлите мне деньги, чтобы выразить мне признательность». После чего, неожиданно для меня, было приобретено сразу несколько подписок.



5-10 человек прислали мне деньги и думали, что они получат интимные фотографии. Это было абсолютно не то, что должно было случиться. Прошу прощения за путаницу у всех, кто прислал мне деньги в надежде получить обнажённые изображения или что-то в этом роде.



Дело в том, что я не участвую в OnlyFans или подобных сервисах, потому что не собираюсь заниматься такими вещами. Это была глупая шутка. В конце концов — не присылайте мне денег.



И я определённо не сужу ни мужчин, ни женщин, которые есть на OnlyFans. Это просто не для меня на данном этапе моей жизни, поэтому — для всех, кто продолжает спрашивать об этом в социальных сетях: вы меня не убедите», — цитирует Ванзант TalkSport.



Сервис OnlyFans — служба подписки на контент для пользователей, на котором создатели контента могут зарабатывать деньги, публикуя свои фотографии или видео. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также им пользуются тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.



Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове», в котором уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.