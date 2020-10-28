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Фергюсон поддержал Джонса, который не согласился с первым местом Хабиба в рейтинге UFC

Фергюсон поддержал Джонса, который не согласился с первым местом Хабиба в рейтинге UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поддержал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Джонс выразил недоумение по поводу того, что Хабиба Нурмагомедова официально признали лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса и поставили его на первое место в рейтинге.

«Джон Джонс — звание принадлежит ему», — написал он в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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