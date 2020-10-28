Мусаси раскрыл план на бой с Лимой на Bellator 250

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси рассказал, как собирается действовать в поединке с бразильцем Дугласом Лимой. Напомним, бой Мусаси — Лима возглавит кард турнира Bellator 250, который состоится в ночь с 29 на 30 октября мск.

«Он знает, что я не стану пытаться совершить тейкдаун. Я даже слышал, как его тренеры говорят: эй, я постараюсь сделать тейкдаун. Может, они хотят таким образом удивить меня. Такая возможность тоже есть.

Я чувствую, что с лёгкостью способен провести бой в стойке и избежать удара. Если я сохраню дистанцию, то смогу избежать опасности, как мне кажется. Это зависит от меня. В ходе схватки мне надо будет почувствовать, насколько агрессивно надо действовать», — приводит слова Мусаси MMANews.