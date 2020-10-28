Хабиб назвал футболистов сборной Бразилии, с которым хотел бы встретиться

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал знания бразильского футбола и заявил, что хотел бы встретиться со всеми игроками, выступавшими за национальную команду этой страны с 1998-го по 2002-й год. Ролики об этом на своей странице в «инстаграме» разместил Родригу Ногейра.
«В чате со мной лучший в мире после своего боя в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов. Он показывает знания бразильского футбола и посылают пламенный привет всем болельщикам в Бразилии, которые поддержали его в последней схватке.
Хабиб — знаток и любитель футбола старой школы! Он упоминает имена Ромарио, Бебето, Кафу, Таффарел, Роберто Карлоса, Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо, Роке Жуниора, Кака.
Вчера я болтал о футболе. А он знает всю бразильскую команду лучше меня. Хахаха. По именам…
Спасибо за всё, что ты сделал для спорта, чемпион», — написал под видео Ногейра.
В одном из роликов Хабиб говорит, что хотел бы посетить Бразилию.
«Я очень большой фанат футбола. Однажды я приеду в Бразилию и хотел бы встретиться со всеми фанатами и игроками, которые играли за сборную с 1998-го по 2002-й. Увидимся, ребята», — сказал Нурмагомедов.
Видео доступно на странице Родригу Ногейры в «Инстаграме».
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