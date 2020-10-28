Джон Джонс показал работу со штангой в 270 кг

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился на своей странице в «Твиттере» небольшим видео с очередной тренировки. В кадре он работает со штангой весом в 270 килограммов.



«Просто ещё одна ночь в резиденции Джонса», — написал в описании экс-чемпион.

Ранее Джонс выразил недоумение по поводу того, что Хабиба Нурмагомедова официально признали лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса и поставили его на первое место в рейтинге.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.



33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.