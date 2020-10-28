Лима – о бое с Мусаси: я не Рори Макдональд. Чувствую, что готов получить второй пояс

Боец Bellator Дуглас Лима прокомментировал предстоящий бой с Гегардом Мусаси за титул в среднем весе.
Лима — второй чемпион промоушена в полусредней весовой категории, который попытается завладеть ещё одним поясом. В 2018 году это старался сделать Рори Макдональд. Однако канадец проиграл нокаутом всё тому же Мусаси.
«Попытка стать чемпионом в двух дивизионах не пошла на пользу Макдональду. Но я другой боец, немного больше его. Не знаю. Рори просто не был собой в ту ночь, поэтому я не могу понять этот бой. Конечно, Мусаси выглядел потрясающе. Он сделал то, что должен был сделать. Он рано ранил его своими джебами. Думаю, Рори просто не был готов почувствовать его вес и силу.
Но я в порядке. Я другой боец. Точно уж другого стиля. Со мной определённо будет другая история. Я чувствую себя действительно сильным. Готовым к работе. Чувствую, что готов получить этот пояс», — приводит слова Лимы MMA Fighting.
В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Мусаси и Лима. Они оспорят титул чемпиона в средней весовой категории.
Основной кард Bellator 250 выглядит следующим образом:
Гегард Мусаси — Дуглас Лима
Генри Корралес — Брэндон Гриц
Вета Артеага — Дезире Янес.
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