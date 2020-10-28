Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсон назвал четырёх бойцов, которые «гораздо лучше Хабиба»

Фергюсон назвал четырёх бойцов, которые «гораздо лучше Хабиба»
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на то, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, и назвал бойцов, которые, по его мнению, гораздо лучше россиянина.

«Половина его боёв прошла в Европе, и это были двухраундовые бои. Он никогда не дрался со мной. Разве можно считаться первым номером рейтинга, если ты никогда не дрался со мной?

Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. Сколько раз они дрались за титул, почему вы забыли их?» — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Также Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «убежал» от боя с ним.

Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020