Фергюсон назвал четырёх бойцов, которые «гораздо лучше Хабиба»
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на то, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, и назвал бойцов, которые, по его мнению, гораздо лучше россиянина.
«Половина его боёв прошла в Европе, и это были двухраундовые бои. Он никогда не дрался со мной. Разве можно считаться первым номером рейтинга, если ты никогда не дрался со мной?
Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. Сколько раз они дрались за титул, почему вы забыли их?» — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Также Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «убежал» от боя с ним.
Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом
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