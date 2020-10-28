Фергюсон назвал четырёх бойцов, которые «гораздо лучше Хабиба»

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на то, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, и назвал бойцов, которые, по его мнению, гораздо лучше россиянина.

«Половина его боёв прошла в Европе, и это были двухраундовые бои. Он никогда не дрался со мной. Разве можно считаться первым номером рейтинга, если ты никогда не дрался со мной?

Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. Сколько раз они дрались за титул, почему вы забыли их?» — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Также Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «убежал» от боя с ним.