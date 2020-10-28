Мусаси: Андерсон Силва запятнал своё наследие

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси рассказал об отношении к бывшему чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Андерсону Силве. В последних восьми боях Силва потерпел шесть поражений, всего на его счету 34 победы и 10 поражений.

«У него была прекрасная карьера. Думаю, в своём «прайме» он выглядел непобедимым. Он подарил нам множество незабываемых схваток. Он определённо легенда спорта.

Возможно, он сражался чуть дольше, чем должен был. Под конец он запятнал своё наследие. Но в своём «прайме»… Именно таким и запомнят его люди. Он — один из величайших бойцов в истории», — приводит слова Мусаси MMAFighting.

Напомним, в ближайшие выходные 45-летний Силва сразится с Юрайей Холлом на турнире UFC Fight Night. Мусаси сразится с Дугласом Лимой на Bellator 250.