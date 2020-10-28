Бой Доминик Рейес – Иржи Прохазка может возглавить февральский турнир UFC Fight Night
Главным событием турнира UFC Fight Night, проведение которого намечено на 27 февраля, станет бой в полутяжёлом весе между вторым номером в дивизионе — Домиником Рейесом и занимающим пятую строчку в рейтинге — Иржи Прохазкой. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта.
«Согласно заявлению Даны Уайта, UFC работает над основным событием UFC Fight Night — боем между Домиником Рейесом и Иржи Прохазкой», — написал Окамото на своей странице в "Твиттере".
Напомним, последним соперником Рейеса был Ян Блахович. Поляк одержал победу нокаутом во втором раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Доминик потерпел второе поражение кряду, в минувшей схватке он проиграл Джону Джонсу.
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