Фергюсон хочет подраться за вакантный титул чемпиона UFC с Дастином Порье

Американский боец UFC Тони Фергюсон призвал организовать бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между ним и Дастином Порье.
«Я бросил вызов другим бойцам, а Дастин Порье ответил, что согласен драться со мной. Давайте сделаем этот бой титульным! Гэтжи? Он только что потерпел поражение в схватке за титул. Дайте мне титульный бой. Я хочу получить шанс подраться за титул», — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. Таким образом, титул стал вакантным.
На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 28 октября 2020
-
19:45
-
19:03
-
17:40
-
16:29
-
16:13
-
16:02
-
15:10
-
14:02
-
13:21
-
13:05
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:12
-
10:00
-
09:31
-
09:28
-
09:21
-
08:50
-
06:58
-
06:03
-
02:27
-
01:15
-
00:29
- 27 октября 2020
-
23:27
-
22:55
-
21:36
-
20:32
-
19:14
-
19:03
-
18:44
-
18:37
-
17:40
-
16:51