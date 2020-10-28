Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсон хочет подраться за вакантный титул чемпиона UFC с Дастином Порье

Фергюсон хочет подраться за вакантный титул чемпиона UFC с Дастином Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Тони Фергюсон призвал организовать бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между ним и Дастином Порье.

«Я бросил вызов другим бойцам, а Дастин Порье ответил, что согласен драться со мной. Давайте сделаем этот бой титульным! Гэтжи? Он только что потерпел поражение в схватке за титул. Дайте мне титульный бой. Я хочу получить шанс подраться за титул», — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. Таким образом, титул стал вакантным.

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020