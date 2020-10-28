Хабиб — Мендесу: ты всегда был для меня большим вдохновением, тренер

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к тренеру Хавьеру Мендесу.
«Наша связь навсегда останется в моём сердце, тренер, ты всегда был для меня большим вдохновением, с первых дней, когда я пришёл в AKA. Люблю тебя, тренер», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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