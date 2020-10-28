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Хабиб — Мендесу: ты всегда был для меня большим вдохновением, тренер

Хабиб — Мендесу: ты всегда был для меня большим вдохновением, тренер
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к тренеру Хавьеру Мендесу.

«Наша связь навсегда останется в моём сердце, тренер, ты всегда был для меня большим вдохновением, с первых дней, когда я пришёл в AKA. Люблю тебя, тренер», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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