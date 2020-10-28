Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев уверен, что может победить Адесанью и Усмана

Чимаев уверен, что может победить Адесанью и Усмана
Бокс/ММА / UFC 0

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, поделился мыслями о возможных титульных поединках с Исраэлем Адесаньей и Камару Усманом.

«Думаю, мне осталось два боя до титульного боя. Готов биться с обоими, хоть в один вечер. Усердно тружусь, никто не пашет усерднее меня. Живу этим.

Открыл для себя ММА давно. Увидел бой Фёдора Емельяненко против здорового борца, не помню имени. Кевин Ренделман, точно. С тех пор и начал следить за ММА. Но тогда я боролся и целью было — стать чемпионом мира по борьбе. Однако у меня не было шведского паспорта, из-за чего я не мог выступать на чемпионатах мира и стать чемпионом. Тогда друг позвал меня потренироваться в ММА. В первый же день были спарринги, и я понял, что хочу заниматься этим.

Выиграл первый бой в любителях и понял, что мне это нравится.

Камару Усман — хороший боец, но у него нет такой нокаутирующей мощи, как у меня, у него не такая сильная борьба, как у меня. Если отработаю в зале усердно, то никто не победит меня в бою.

Адесанья хорош в стойке, но никто с ним не пытался бороться. Йоэль Ромеро пробил за бой с ним три или четыре удара. Думаю, смогу его побить. Как он будет вставать, если переведу его на землю? Не думаю, что он сможет, так что ему лицо разобью», — рассказал Хамзат Чимаев в интервью UFC Russia.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020