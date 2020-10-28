Бой Бетербиева перенесён на 2021 год
Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий поединок с Адамом Дейнесом (19-1-1, 10 КО) из Германии в 2021 году.
«Поединок Артура Бетербиева перенесен на конец января», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва ТАСС.
Напомним, во время одной из спарринг-сессий в ходе тренировочного лагеря Бетербиев получил перелом ребра. Повреждение помешает ему выступить 23 октября. На эту дату в Москве был запланирован бой россиянина с Дейнесом.
Напомним, Бетербиев последний раз выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года и, в объединительном поединке нокаутировав украинца Александра Гвоздика, забрал у него титул по версии WBC.
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