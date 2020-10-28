Макфарлейн и Веласкес проведут бой за титул Bellator в женском наилегчайшем весе

Чемпионка Bellator в женском наилегчайшем весе Илима-Лей Макфарлейн вернётся в клетку в декабре 2020 года, сообщает MMAJunkie. Макфарлейн встретится с Джулианой Веласкес на турнире Bellator 254.



Турнир Bellator 254 состоится 10 декабря в Ункасвилле, штат Коннектикут (США).



Илима-Лей Макфарлейн в профессиональных смешанных единоборствах провела 11 поединков, в которых одержала 11 побед. Последний бой Макфарлейн провела в декабре 2019 года, победив Кейт Джексон единогласным решением судей. Она выступает в Bellator с августа 2015 года, а с ноября 2017-го является чемпионкой организации. На её счету четыре успешные защиты титула.



Джулиана Веласкес также не потерпела ни одного поражения в карьере. В последний раз она дралась в декабре 2019 года на одном турнире с Макфарлейн и победила единогласным решением судей Бруну Эллен. На её счету 10 поединков в ММА.