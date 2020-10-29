Bellator 250: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Мусаси — Лима

29 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Гегард Мусаси и Дуглас Лима, которые оспорят титул чемпиона в средней весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Гегард Мусаси (184,9) — Дуглас Лима (184,9)

Генри Корралес (145,5) — Брэндон Гриц (145,6)

Вета Артеага (126,2*) — Дезире Янес (125).

Предварительный кард

Бобби Волкер (170,5) — Саба Хомаси (171)

Ник Ньюэлл (155,5) — Зак Зейн (155,6)

Коди Лоу (145,5) — Орландо Ортега (141,5)

Тейлор Джонсон (185,6) — Джонни Эблен (185)

Джейк Хагер (253,2) — Брэндон Колтон (258)

Джаред Скоггинс (136,6) — Тоби Мисеч (142,4*)

Адам Борич (149,5) — Эрик Санчес (150)

Далтон Роста (185,5) — Тай Гвердер (184,2).

* Не уложился в лимит.