Bellator 250: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Мусаси — Лима

29 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Гегард Мусаси и Дуглас Лима, которые оспорят титул чемпиона в средней весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.
Основной кард
Гегард Мусаси (184,9) — Дуглас Лима (184,9)
Генри Корралес (145,5) — Брэндон Гриц (145,6)
Вета Артеага (126,2*) — Дезире Янес (125).
Предварительный кард
Бобби Волкер (170,5) — Саба Хомаси (171)
Ник Ньюэлл (155,5) — Зак Зейн (155,6)
Коди Лоу (145,5) — Орландо Ортега (141,5)
Тейлор Джонсон (185,6) — Джонни Эблен (185)
Джейк Хагер (253,2) — Брэндон Колтон (258)
Джаред Скоггинс (136,6) — Тоби Мисеч (142,4*)
Адам Борич (149,5) — Эрик Санчес (150)
Далтон Роста (185,5) — Тай Гвердер (184,2).
* Не уложился в лимит.
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