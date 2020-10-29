Джон Джонс: оставьте эту чушь про величайшего бойца более опытным фанатам

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс в очередной раз выразил мнение, что именно он должен возглавлять рейтинг Pound-for-Pound, а не Хабиб Нурмагомедов.
На своей странице в «Инстаграме» Джонс опубликовал список своих первых четырёх соперников в боях за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе: Маурисиу Руа, Куинтон Джексон, Лиоту Мачида и Рашад Эванс.
«Мои первые четыре боя за чемпионский пояс, перед целой серией из 11 защит. Это то, что я классифицирую как элитное соревнование. Почти уверен, что эти люди уже находятся в Зале славы. Если новые случайные поклонники хотят считать кого-то, кого они не знали до Конора Макгрегора, лучшим в рейтинге P4P, круто. Но оставьте эту чушь про величайшего бойца всех времён более опытным фанатам», — написал рядом со снимком Джон.
Фото доступно на странице Джона Джонса в "Инстаграме".
Напомним, Хабиб возглавил сводный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гэтжи, сместив Джонса на вторую строчку.
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