«Александр, я иду за тобой». Чисора показал яркие фото перед боем с Усиком

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе украинцу Александру Усику в преддверии поединка, который состоится в ближайшие выходные, 31 октября.
«Александр, я иду за тобой. Суббота. Моё время», — написал Чисора в «Твиттере» и прикрепил к тексту яркие фотографии с собой.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Дерека Чисоры.
Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в тяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.
Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.
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