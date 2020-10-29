Андерсон Силва не смог выбрать лучшего между Хабибом и Джонсом и объяснил почему

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не дал ответа на вопрос, кто более достоин первого места в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории — Хабиб Нурмагомедов или Джон Джонс.
Напомним, на протяжении долгого времени рейтинг возглавлял Джонс. 27 октября Нурмагомедов сместил его с первой строчки.
По словам Силвы, лучшего бойца вообще выбрать невозможно, так как разные спортсмены пребывали на пике формы в разные моменты.
«Мне оба бойца нравятся. Хабиб — удивительный парень, он особый боец и очень, очень хороший человек. Про Джонса говорить не могу, он мне как младший брат.
Я считаю, что лучшего бойца нет. У каждого бойца был свой лучший момент. У Джонса был свой лучший момент, у Хабиба — свой.
UFC — это нечто уникальное, а не один человек. Лучшего бойца нет», — сказал Силва в интервью Yahoo Sports.
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