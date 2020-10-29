Чисора: я сильнее Фьюри, Джошуа, Уайлдера, Уайта

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил, что считает себя сильнейшим представителем дивизиона. Он поставил себя выше таких боксёров, как чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт.
«Не думаю, что в тяжёлом весе есть сейчас кто-то сильнее меня. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер? Нет, они не сильнее меня. Я сильнее их, безумнее и хочу большего», — приводит слова Чисоры BoxingScene.
Следующим соперником Чисоры станет украинец Александр Усик. Бой состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в тяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.
Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.
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