Редкач: русские православные спецслужбы научили Ломаченко танцевать чечётку!
Украинский боксёр Иван Редкач высмеял экс-чемпиона мира в лёгком весе соотечественника Василия Ломаченко, который 17 октября проиграл Теофимо Лопесу.
«Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик и не сдержал своего слова! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово! Лом, ты слабак и не заслуживаешь реванша!
Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку», — написал Редкач в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя, на котором Ломаченко стоит в соответствующей позе.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Редкача.
Усик — о поражении Ломаченко: Лопесу чуть-чуть судьи помогли
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