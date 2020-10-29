Редкач: русские православные спецслужбы научили Ломаченко танцевать чечётку!

Украинский боксёр Иван Редкач высмеял экс-чемпиона мира в лёгком весе соотечественника Василия Ломаченко, который 17 октября проиграл Теофимо Лопесу.

«Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик и не сдержал своего слова! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово! Лом, ты слабак и не заслуживаешь реванша!

Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку», — написал Редкач в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя, на котором Ломаченко стоит в соответствующей позе.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Редкача.