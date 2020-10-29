Юрайя Холл — Андерсон Силва. Проморолик к турниру UFC Вегас 12

31 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181, в главном событии которого встретятся Юрайя Холл и Андерсон Силва. Пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.

Юрайя Холл выиграл два последних боя. Холл провёл 24 поединка в профессиональных ММА, в которых одержал 15 побед. Холл должен был выступить на турнире UFC 249, однако тест на коронавирус его соперника, Жакаре Соузы, дал положительный результат. После этого Холл мог выступить на турнире UFC on ESPN 15 в августе, однако его соперник Йоэль Ромеро снялся с турнира. Таким образом, Холл не выходил в октагон с сентября 2019 года.



45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года и уступил Джареду Каннонье. В последних восьми поединках Андерсон Силва потерпел семь поражений.



По контракту с UFC у Силвы осталось два поединка в промоушене, но, очевидно, стороны решили завершить соглашение по обоюдному согласию — Силва заявил, что этот бой станет последним в его карьере.