Бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254 стал лишь пятым по продажам PPV за 2020 год

Турнир UFC 254, главным событием которого стал титульный поединок в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, стал лишь пятым в рейтинге 2020 года по количеству проданных PPV, сообщает Sports Business-Journal.



Как сообщает источник, на турнир UFC 254 было продано 675 тыс. PPV — 500 тыс. в США и 175 тыс. в остальном мире. Этот показатель стал пятым за текущий календарный год — возглавляет рейтинг с 1,3 млн продаж турнир UFC 251, на котором встречались Камару Усман и Хорхе Масвидаль. На втором месте с 1 млн продаж идёт турнир, главным событием которого стал бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне. 700 тыс. PPV было продано на предыдущий номерной турнир UFC — UFC 253, на котором титул защищал Исраэль Адесанья. UFC 249, на котором Джастин Гэтжи встречался с Тони Фергюсоном, показал цифры в 700 тыс. продаж PPV.



Во многом такие низкие цифры связаны со временем проведения боя — эфир начался в 14:00 по восточному времени, что нетипично для США. Напомним, UFC 254 проходил на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).



Для сравнения, рекорд UFC — 2,4 млн проданных PPV. Такие показатели были достигнуты на турнире UFC 229, в рамках которого Хабиб Нурмагомедов встречался с Конором Макгрегором.