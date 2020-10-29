Геннадий Орлов: не надо возвеличивать Хабиба! Выиграл — молодец, но он не самый великий

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о российском бойце UFC, чемпионе организации Хабибе Нурмагомедове.
«Завершать карьеру или нет — решать Хабибу. Но если он в хорошей спортивной форме, то зачем заканчивать? Ну, это личное решение. Только не надо возвеличивать! Этих чемпионских поясов так много, и столько этих героев. Ну выиграл, молодец, поаплодировали ему. В спорте нельзя демонизировать людей. Если он выиграет 5 раз, 10 раз… Выиграть Олимпиаду один раз — это здорово, стать трёхкратным олимпийским чемпионом — это супер. Он замечательный спортсмен, но я к чему клоню. Выиграл — молодец, но он не самый великий. Его же подают как самого великого. В спорте нельзя так подавать, надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена. Огромные премии дают этим спортсменам, а на следующий день они проигрывают. И что дальше?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
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