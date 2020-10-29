Брат Хабиба призвал бойкотировать товары французского производства

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подключился к критике руководства Франции. В частности, спортсмен подхватил инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который предложил бойкотировать французские товары. Соответствующий призыв Умар разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как президент европейского государства Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.