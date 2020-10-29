Тайсон недоволен, что его бой с Роем Джонсом называют «ненастоящим»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон недоволен, что не все всерьёз воспринимают его предстоящий поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«Послушайте, не понимаю, о чём вы говорите, когда рассуждаете, что это будет ненастоящий бой. У нас есть Майк Тайсон и Рой Джонс. Мы идём в бой. Надеюсь, Рой тоже идёт в бой. Это всё что вам нужно знать», — приводит слова 54-летнего Тайсона MMA Fighting,

Напомним, бой Тайсона и Джонса состоится 28 ноября в штате Калифорния (США). Официально их встреча будет признана выставочной.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.