Магомедшарипов: надеемся, что третья подготовка к бою не пройдёт впустую, как предыдущие
Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов объявил, что уже очень скоро начнёт подготовку к следующему поединку. Спортсмен выразил надежду, что в этот раз она не пройдёт «впустую».
«Скоро начнём очередной лагерь к бою. Будем надеяться, третья подготовка не пройдёт впустую как две предыдущие», — написал Магомедшарипов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Магомедшарипов из-за различных причин не появлялся в октагоне с ноября 2019 года. Последний раз его поединок сорвался из-за повреждения Яира Родригеса. Ожидается, что следующим соперником Забита всё-таки станет мексиканец.
Напомним, в предыдущей схватке россиянин единогласным решением судей победил Келвина Каттара.
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