Дана Уайт: Хабиб может вернуться и одержать 30-ю победу в UFC

Президент Ultimate Fighting Championship Дана Уайт в интервью с радиоведущим Заком Гельбом в эфире CBS Sports Radio сообщил, что ждёт возвращения Хабиба Нурмагомедова в октагон, даже несмотря на то что он объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи.
«Я говорил с Хабибом и его командой после боя, он был переполнен эмоциями. Он ещё может вернуться и одержать 30-ю победу. Я очень этого жду. Так хотел его отец. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает», — сказал Уайт.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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