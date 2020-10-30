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Мусаси победил Лиму и стал чемпионом Bellator в среднем весе

Мусаси победил Лиму и стал чемпионом Bellator в среднем весе
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 29 на 30 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразились Гегард Мусаси и Дуглас Лима, которые оспаривали титул чемпиона в средней весовой категории. Победу в поединке, который продлился все пять раундов, единогласным решением судей одержал Мусаси: 48:47, 49:46, 49:46.

Напомним, ранее пояс Bellator в среднем весе стал вакантным по той причине, что 37-летний Рафаэль Ловато объявил о приостановке карьеры из-за проблем со здоровьем.

В соглавном бою Bellator 250 Генри Корралес победил Брэндона Грица раздельным решением судей (30:27, 27:30, 30:27). В третьем поединке главного карда Далтон Роста одолел Тая Гвердера единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

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