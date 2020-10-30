Мусаси прокомментировал победу над Лимой на Bellator 250

Нидерландский боец смешанных единоборств Гегард Мусаси прокомментировал победу над Дугласом Лимой в главном поединке турнира Bellator 250. Мусаси победил единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в среднем весе.

«Я не хотел тратить слишком много энергии на тейкдауны, поэтому делал ровно столько, сколько было необходимо для победы. Несколько раз ему удалось достать меня своими лоукиками – я делал невозмутимое лицо, но на самом деле это было очень больно.

Было непросто. Дуглас Лима находится на пике. И он крупный парень, он не выглядел как полусредневес. Поэтому я дрался умно, использовал техническое преимущество, когда появлялась возможность, проводил тейкдауны и одержал победу. Возможно, бой с кем-то другим я бы попробовал закончить досрочно, но я знаю Лиму, поэтому не стал делать на это ставку», — сказал Мусаси после боя.