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Хрюнов: наши с Гассиевым цели — бои с Фьюри, Джошуа. Можно набить бубен Уайлдеру

Хрюнов: наши с Гассиевым цели — бои с Фьюри, Джошуа. Можно набить бубен Уайлдеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как может развиваться карьера Мурата Гассиева, который, завтра, 31 октября, дебютирует в тяжёлой весовой категории. Соперником Гассиева станет албанец Нури Сефери.

«Наши с Гассиевым цели в тяжёлом весе — бои с топами. С Джошуа, с Фьюри. Можно набить бубен какому-нибудь Уайлдеру.

Очень хотим организовать бой в родном для Мурата Владикавказе. Но, к сожалению, там ещё не достроен стадион. Когда будет готов, его на бой Гассиева забьют полностью. И это будет событие», — приводит слова Хрюнова Sport24.

27-летний Гассиев выступает в профессиональном боксе с 2011 года. Он провёл 28 поединков, одержав в них 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпев одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.

Гассиев: Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне»
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