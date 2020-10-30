Усик — о бое с Чисорой: почему все говорят о каком-то тесте?

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился ожиданиями от второго поединка в тяжёлом весе. 31 октября соперником украинца станет Дерек Чисора.

Усика спросили, готов ли он пройти тест тяжеловесом.

«Почему все говорят о каком-то тесте? Я много раз боксировал с большими парнями, которые очень хотели сильно меня ударить. Они были очень тяжёлыми. Я постоянно дерусь с тяжеловесами.

Почему вы всё определяете по весу? Если бы царя зверей определяли по весу, им был бы слон, а не лев. Считаете меня маленьким? Хорошо, мы всё это в субботу увидим.

Никакой войны не будет, это просто всё Дерека слова. Я принёс мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс. Он захочет изувечить меня, захочет меня ударить. Естественно, я не буду просто смотреть на это. Будет великолепный бой двух очень сильных парней», — сказал он на пресс-конференции.