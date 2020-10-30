Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала соблазнительное фото в белье

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белье, стоит в дверном проёме, спиной к камере стоит её муж Остин Вандерфорд.
«Его плохая привычка», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
«Я буквально одержим этим снимком. Твой взгляд — это всё», — написал один из пользователей в комментариях.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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