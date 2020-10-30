Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала соблазнительное фото в белье

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала соблазнительное фото в белье
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белье, стоит в дверном проёме, спиной к камере стоит её муж Остин Вандерфорд.

«Его плохая привычка», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

«Я буквально одержим этим снимком. Твой взгляд — это всё», — написал один из пользователей в комментариях.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото с обнажённой грудью
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020