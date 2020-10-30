Порье раскритиковал Гэтжи за пренебрежение поясом временного чемпиона UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье раскритиковал другого бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи за пренебрежение соответствующим поясом.
Напомним, Гэтжи, после того как победил Тони Фергюсона 9 мая, сразу же отбросил пояс временного чемпиона, дав понять, что его интересует только настоящий чемпионский пояс. На пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым он отказался фотографироваться со своим поясом.
«Нужно ценить положение, которого ты добился, и быть благодарным за всё, что у тебя есть. Не нужно глупости, не нужно бросать пояс, не нужно громких слов «я хочу настоящий!». На твоём плече часть этого настоящего пояса, который ты не ценишь.
Я ценил свой труд и поэтому носил пояс с гордостью. Все эти месяцы могли быть для него потрясающими месяцами, если бы он не бросал пояс на пол», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу Anik & Florian Podcast.
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