Василий Уткин: болеть за Хабиба больше не буду. С сегодняшнего дня

Известный блогер Василий Уткин заявил, что больше не будет болеть за чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он не пояснил, чем это вызвано, можно предположить, что таким образом он отреагировал на сегодняшние гневные слова Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Надеюсь, Хабиб вернётся. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал Уткин в своём «твиттере».
Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.
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