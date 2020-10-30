Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Василий Уткин: болеть за Хабиба больше не буду. С сегодняшнего дня

Василий Уткин: болеть за Хабиба больше не буду. С сегодняшнего дня
Бокс/ММА / UFC 0

Известный блогер Василий Уткин заявил, что больше не будет болеть за чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он не пояснил, чем это вызвано, можно предположить, что таким образом он отреагировал на сегодняшние гневные слова Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Надеюсь, Хабиб вернётся. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал Уткин в своём «твиттере».

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020