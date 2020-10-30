«Я в реанимации был пять дней». Нурмагомедов подробно объяснил решение закончить карьеру

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подробно объяснил, почему решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи в минувшие выходные. На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

«Сразу после (смерти отца. — Прим. «Чемпионата») мне предложили бой, нужно было принять какое-то решение: или надо было завершить, или надо было вернуться, подраться и после этого всё оставить. Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: даже если я подерусь ещё десять раз, придёт время, когда надо будет оставить. И это решение по-любому придёт, в 32 года, или в 34, или в 35.

Очень тяжёлое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить всё и переформатироваться — сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться что-то делать, будем двигаться дальше.

Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьёзные травмы, я в реанимации был пять дней», — цитирует Хабиба ТАСС.