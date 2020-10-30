Усик оказался легче Чисоры на 17 кг

Завтра, 31 октября, на арене «Уэмбли», что в Лондоне, пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора.

В преддверии противостояния спортсмены провели официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался тяжелее соперника более чем на 17 кг. Вес Чисоры составил 115,9 кг, в то время как Усик потянул на 98,5 кг.

Напомним, Усик проведёт лишь второй поединок в карьере в супертяжёлом весе. Последний раз он появлялся на ринге в октябре 2019 года, победив Чазза Уизерспуна. Чисора в последнем бою справился с Дэвидом Прайсом.