«Для Макрона эти проклятия ничего не значат». Экс-глава СПЧ высказался о заявлении Хабиба
Бывший председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов прокомментировал заявления чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который позволил себе резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Россиянину не понравились высказывания политика в отношении мусульман.
«Для Макрона, поскольку он не мусульманин, ничего проклятия эти не означают. Ровно как и в обратном случае. Но надо держаться в рамках приличия. Мы люди современного мира. Вне зависимости от вероисповедания мы должны себя вести корректно и с уважением.
Это касается спортсменов, дворников, политиков и так далее. Давайте ко всем относиться с уважением», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 октября 2020
-
18:39
-
18:26
-
17:41
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:02
-
15:06
-
13:42
-
13:26
-
12:45
-
12:01
-
11:00
-
10:02
-
10:01
-
09:43
-
09:21
-
09:00
-
08:34
-
07:36
-
01:57
-
00:35
- 29 октября 2020
-
23:41
-
23:20
-
22:42
-
21:26
-
20:42
-
19:03
-
18:20
-
17:50
-
15:05
-
14:29
-
14:02
-
13:27
Партнерский контент