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«Для Макрона эти проклятия ничего не значат». Экс-глава СПЧ высказался о заявлении Хабиба

«Для Макрона эти проклятия ничего не значат». Экс-глава СПЧ высказался о заявлении Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов прокомментировал заявления чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который позволил себе резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Россиянину не понравились высказывания политика в отношении мусульман.

«Для Макрона, поскольку он не мусульманин, ничего проклятия эти не означают. Ровно как и в обратном случае. Но надо держаться в рамках приличия. Мы люди современного мира. Вне зависимости от вероисповедания мы должны себя вести корректно и с уважением.

Это касается спортсменов, дворников, политиков и так далее. Давайте ко всем относиться с уважением», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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